Лисий хвост на какой вопрос отвечает

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Лисий хвост на какой вопрос отвечает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвост какой? лисий. Вроде бы так
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