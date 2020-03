1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.

Гость: Гость:

Const n = 10; Var i,k : Byte; m : array[1..n] of Integer; Begin k:=0; For i:=1 to n do Begin Write('Введите значение элемента ',i,' :'); Readln(m[i]); If m[i]<0 then Inc(k); end; Writeln('Отрицательных элементов в массиве (шт.): ',k); end.