1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.
Информатика
1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n = 10; Var i,k : Byte; m : array[1..n] of Integer; Begin k:=0; For i:=1 to n do Begin Write('Введите значение элемента ',i,' :'); Readln(m[i]); If m[i]<0 then Inc(k); end; Writeln('Отрицательных элементов в массиве (шт.): ',k); end.
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