1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.

Информатика

1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.

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