1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.

Информатика
1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n = 10; Var i,k : Byte;   m : array[1..n] of Integer; Begin   k:=0;   For i:=1 to n do   Begin    Write('Введите значение элемента ',i,' :');    Readln(m[i]);    If m[i]<0 then Inc(k);   end;   Writeln('Отрицательных элементов в массиве (шт.): ',k); end.
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