Даны вещества: Al, FeO, Ag, BaO С каким из этих веществ будет реагировать HCl ?
Химия
Даны вещества: Al, FeO, Ag, BaO С каким из этих веществ будет реагировать HCl ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+6HCl = 2AlCl3+3H2 FeO+2HCl = FeCl2 + H2O BaO+2HCl = BaCl2+H2O
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