Джеймс кук наткнулся не на землю а на продолжить

География
Джеймс кук наткнулся не на землю а на продолжить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джеймс Кук наткнулся не на землю ,а на южный материк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1. Написать программу вычисления в массиве из n элементов, вводимых с клавиатуры, к??личества отрицательных элементов.
Ответить
Химия
Даны вещества: Al, FeO, Ag, BaO С каким из этих веществ будет реагировать HCl ?
Ответить
Русский язык
Дремлет чуткий камыш.тишь безлюдье вокруг .не утонет в речке мяч..в дом лесной вернулся еж.для больного человека нужен врач нужна аптека.любую вещь...
Ответить
Русский язык
Словосочетание со словом простокваша
Ответить
Русский язык
Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.
Ответить