Джеймс кук наткнулся не на землю а на продолжить
География
Джеймс кук наткнулся не на землю а на продолжить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джеймс Кук наткнулся не на землю ,а на южный материк
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