Животные, никогда не видавшие человека, совершенно его не боятся. В Антрактиде к п??нгвинам подходишь вплотную, и можно птицу даже погладить. Так же ведёт себя наша сибирская птица дикуша. Самый крупный из хищников- белый медве...

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Животные, никогда не видавшие человека, совершенно его не боятся. В Антрактиде к п??нгвинам подходишь вплотную, и можно птицу даже погладить. Так же ведёт себя наша сибирская птица дикуша. Самый крупный из хищников- белый медведь - не чувствует страха перед людьми. Зато олени, кабаны, лоси, бурый медведь, зайцы, лисицы, многие птицы, услышав наши шаги, уловив запах, немедля спасаются бегством. Это результат векового преследования. Страх это рождается не только опытом, но и наследуется. Однако он быстро слабеет, как только животные чувствуют безопасность и особенно покровительство. Слоны в Африке когда-то совсем не боялись людей. Потом они стали бояться людей панически.Теперь в заповедниках слонов наблюдаешь с расстояния в тридцать метров, и они спокойно пасутся. Лоси вблизи больших городов быстро привыкли к людям. Увидеть лося там, где он часто встречает людей, куда проще, чем в дикой тайге, где человека животные видят лишь в роли охотника. 1.Придумайте концовку рассказа.

Автор: Гость