Животные – обитатели арктической тундры 1) белые медведи, лисы, северные олени 2) бурые медведи, песцы, лисы 3) леминги, северные олени, песцы СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
География
Животные – обитатели арктической тундры 1) белые медведи, лисы, северные олени 2) бурые медведи, песцы, лисы 3) леминги, северные олени, песцы СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
Ответ(ы):
Гость:
Это будет номер два
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