Животные – обитатели арктической тундры 1) белые медведи, лисы, северные олени 2) бурые медведи, песцы, лисы 3) леминги, северные олени, песцы СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

География
Животные – обитатели арктической тундры 1) белые медведи, лисы, северные олени 2) бурые медведи, песцы, лисы 3) леминги, северные олени, песцы СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
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Это будет номер два
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