Значение активного отдыха для восстановления работоспособности мышц. 1) поднима??те и опускайте правой рукой груз массой 2 кг с частотой 60 раз в минуту до полного утомления. Отметьте время наступления утомления в секундах 2)...

Биология

Значение активного отдыха для восстановления работоспособности мышц. 1) поднима??те и опускайте правой рукой груз массой 2 кг с частотой 60 раз в минуту до полного утомления. Отметьте время наступления утомления в секундах 2) поднимайте и опускайте левой рукой груз массой 2 кг(правая рука в это время отдыхает) 3) вновь возьмите груз в правую руку и работайте до наступления утомления(частота 60 раз в минуту). Как изменилось время наступления утомления теперь? 4) сделайте вывод

Автор: Гость