Значение активного отдыха для восстановления работоспособности мышц. 1) поднима??те и опускайте правой рукой груз массой 2 кг с частотой 60 раз в минуту до полного утомления. Отметьте время наступления утомления в секундах 2)...

Биология
Значение активного отдыха для восстановления работоспособности мышц. 1) поднима??те и опускайте правой рукой груз массой 2 кг с частотой 60 раз в минуту до полного утомления. Отметьте время наступления утомления в секундах 2) поднимайте и опускайте левой рукой груз массой 2 кг(правая рука в это время отдыхает) 3) вновь возьмите груз в правую руку и работайте до наступления утомления(частота 60 раз в минуту). Как изменилось время наступления утомления теперь? 4) сделайте вывод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй раз утомление наступает быстрее
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