Значение пословиц: В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит. Кабы куст был не мил, соловей гнезда бы не вил. Всякая сосна своему бору шумит. И хлеб по своей стороне скучает. Родина начинается с семьи.

Гость: Гость:

1) Человек может толком и не умеет петь, да и живет в "болоте", но он рад. что родился именно здесь, а вот человек которому может по работе нужно уезжать в другую страну будет тужить за родиной, потому что нет ничего в той далекой стране милого ему, как было мило на родине. 2) Человек должен иметь свою гордость, не ту которая ко всем плохо относиться, а ту которая не дает человеку делать мерзкие дела.Человек должен иметь честь и поэтому никакие плохие дела не заинтересуют его, какие бы они не были в денежном смысле привлекательны 3) Человек должен заботиться о своей стране 4) Человек должен любить свою страну и не оставлять её, потому что Родину не выбирают 5) Как ребенка в семье воспитают и с каким пониманием о родине он выйдет в мир, такое и будет будущее у страны, потому что дети- это будущее страны.