Помогите 3 тапсырма срочно
Қазақ тiлi
Помогите 3 тапсырма срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салем Асан салем Алибек! сен ғаламтор туралы не білесін? ғаламтор бул оте қолайлы нарсе.Барлык білмейтін нарсенін ғаламтордан таба аласыз.Ғаламтор арқылы біз кітап оқи аламыз. Ғаламтор бізге не ушін керек? Ғаламтор бізге барлық маліметтерді білу ушін,кітап оқу ушин керек
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