Помогите 3 тапсырма срочно

Қазақ тiлi
Помогите 3 тапсырма срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салем Асан салем Алибек! сен ғаламтор туралы не білесін? ғаламтор бул оте қолайлы нарсе.Барлык білмейтін нарсенін ғаламтордан таба аласыз.Ғаламтор арқылы біз кітап оқи аламыз. Ғаламтор бізге не ушін керек? Ғаламтор бізге барлық маліметтерді білу ушін,кітап оқу ушин керек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти три трехзначных числа Сумма равна 837.
Ответить
Литература
Кто написалкристьянское состояние?
Ответить
Математика
Объясните как выполнено деление 14084:28 письменно
Ответить
Алгебра
Постройте график линейной функции в соответствующей системе координат: a)y=1/3x-1 б)y=-1/2x+1 в)y=1/2x+5 г)y=-2/3-2
Ответить
Русский язык
Памагите пежалуста номир 2 а
Ответить