Объясните как выполнено деление 14084:28 письменно

Гость: Гость:

140 разделить на 28- задаемся по 5 5*28=140 и 140-140=0 дальше идет 8. на 28 не делится. поэтому ставим 0 затем берем 84 разделить на 28- задаемся по 3 3*28=84 84-84=0 В итоге получаем 503