Объясните как выполнено деление 14084:28 письменно
Математика
Объясните как выполнено деление 14084:28 письменно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 разделить на 28- задаемся по 5 5*28=140 и 140-140=0 дальше идет 8. на 28 не делится. поэтому ставим 0 затем берем 84 разделить на 28- задаемся по 3 3*28=84 84-84=0 В итоге получаем 503
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