Значение пословицы: "берегись от бед, пока их нет"
Русский язык
Значение пословицы: "берегись от бед, пока их нет"
Ответ(ы):
Гость:
Кто проявляет беспечность того ждут беды и неприятности
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