Значение выражения x-2/3 увеличили на 3 , а значение выражения x+ 3/2 уменьшили на 1. В результате оказалось,что полученные выражения имеют равные значения. При каком значении x мог быть достигнут такой результат?
Алгебра
Значение выражения x-2/3 увеличили на 3 , а значение выражения x+ 3/2 уменьшили на 1. В результате оказалось,что полученные выражения имеют равные значения. При каком значении x мог быть достигнут такой результат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-2/3+3= x+ 3/2-1 х+11/6=x нет решения
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