Значение выражения x-2/3 увеличили на 3 , а значение выражения x+ 3/2 уменьшили на 1. В результате оказалось,что полученные выражения имеют равные значения. При каком значении x мог быть достигнут такой результат?

Алгебра

Значение выражения x-2/3 увеличили на 3 , а значение выражения x+ 3/2 уменьшили на 1. В результате оказалось,что полученные выражения имеют равные значения. При каком значении x мог быть достигнут такой результат?

Автор: Гость