Зная переместительное свойство сложения заполните пропуск. При любых значениях X и Y верно равенство x плюс Y равно
Математика
Зная переместительное свойство сложения заполните пропуск. При любых значениях X и Y верно равенство x плюс Y равно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X:4-2=740:x+2=7 x:270+2+47=?
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