Записать слова в два столбика сначала записывай проверочные слова живот концерт ??иноград обед
Русский язык
Записать слова в два столбика сначала записывай проверочные слова живот концерт ??иноград обед
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЖИВ-жИвот КОНЦЕРТЫ - концерТ ВИНА - вИноград ОБЕДАТЬ - обеД
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