Сравни размеры предметов,изображенных на иллюстрации

Русский язык
Сравни размеры предметов,изображенных на иллюстрации
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где картинка то. Скинь ее пожалуйста :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Записать слова в два столбика сначала записывай проверочные слова живот концерт ??иноград обед
Ответить
Русский язык
1.Дополни предложение с однородным членами предложения: осень пришла в лес и... 2. Заяц бежал по полю, ... . 3. Ребята взяли с собой удочки и... . ...
Ответить
Физика
Пожалуйста очень нужно!
Ответить
Математика
На кормушке сидели 3 синицы,4 голубя и 5воробьев. Сколько всего птиц было на кармушке? Надо решить 3 способамт
Ответить
Математика
В корзину положили 36 фруктов яблок груш и слив груш и слив было 30 штук слив было в 3 раза больше чем яблок Сколько фруктов каждого вида лежит в к...
Ответить