Сравни размеры предметов,изображенных на иллюстрации
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Сравни размеры предметов,изображенных на иллюстрации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где картинка то. Скинь ее пожалуйста :)
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