Зная свою массу и площадь ботинка, вычислите, какое давление вы производите при ??одьбе и стоя на месте.Указание.Площадь опоры ботинка определите следующим образом. Поставьте на лист клетчатой бумаги и обведите контур той ча...

Физика

Зная свою массу и площадь ботинка, вычислите, какое давление вы производите при ??одьбе и стоя на месте.Указание.Площадь опоры ботинка определите следующим образом. Поставьте на лист клетчатой бумаги и обведите контур той части подошвы,на которую опирается нога. Сосчитайте число полных квадратиков,попавших внутрь контура,и прибавте к нему половину числа неполных квадратиков,через которые прошла линия контура. Полученное число умножьте на площадь одного квадратика(площадь квадратика 1/4см2(в квадрате))и найдите площадь подошвы. Полных квадратиков 550 Неполных 106 Масса 55

Автор: Гость