Зная свою массу и площадь ботинка, вычислите, какое давление вы производите при ??одьбе и стоя на месте.Указание.Площадь опоры ботинка определите следующим образом. Поставьте на лист клетчатой бумаги и обведите контур той ча...
Физика
Зная свою массу и площадь ботинка, вычислите, какое давление вы производите при ??одьбе и стоя на месте.Указание.Площадь опоры ботинка определите следующим образом. Поставьте на лист клетчатой бумаги и обведите контур той части подошвы,на которую опирается нога. Сосчитайте число полных квадратиков,попавших внутрь контура,и прибавте к нему половину числа неполных квадратиков,через которые прошла линия контура. Полученное число умножьте на площадь одного квадратика(площадь квадратика 1/4см2(в квадрате))и найдите площадь подошвы. Полных квадратиков 550 Неполных 106 Масса 55
Ответ(ы):
Гость:
Я посчитала полных клеток 503 не полных 91 вес 40. дальше 1 кг/см² = 1 атм = 0,1 МПа
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