Знайдіть зайвий термін , поясніть , чому він є зайвий: Глюкоза,фруктоза,рибоза,целюлоза,дезоксирибоза ___________________________________________ Найдите лишний термин , объясните , почему он является лишним: Глюкоза,фруктоза,р...

Биология
Знайдіть зайвий термін , поясніть , чому він є зайвий: Глюкоза,фруктоза,рибоза,целюлоза,дезоксирибоза ___________________________________________ Найдите лишний термин , объясните , почему он является лишним: Глюкоза,фруктоза,рбоза,целюлоза,дезоксирбоза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рибоза,потому что такого не существует, а остальные существуют. Если все-таки существует, то в остальные входит сахар
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