Знайти проміжки знакосталості і область визначення, пж срочно
Алгебра
Знайти проміжки знакосталості і область визначення, пж срочно
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Область визначення Д(у): Проміжки знакосталості: x>0 y>0 x< 0 y < 0
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