Знайти проміжки знакосталості і область визначення, пж срочно

Алгебра
Знайти проміжки знакосталості і область визначення, пж срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Область визначення Д(у): Проміжки знакосталості: x>0   y>0 x< 0  y < 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите диалон пж
Ответить
Русский язык
Всем привет ! Опишите пожалуйста внешность или характер Бориса Житкова . Буду благодарен.
Ответить
Физика
Имеются 2 тела температура которых 25 и 75. Внутреняя энергия каждого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними?
Ответить
Математика
Найди результаты деления числителя на знаменатель округлённый до второй значаще?? цифры а) 7/15 б) 35/48 в) 47/49 д) 122/93 е) 58/ 11 ж) 13/ 14 з) ...
Ответить
Русский язык
Упр.203,второе задание .Плиз !!!!
Ответить