Знаки ударения в словах вода водичка водный подводная.сад садик садовый садовник посадить. дом домик домашний бездомный. мы мышка мышиный мышеловке. ?

Русский язык
Знаки ударения в словах вода водичка водный подводная.сад садик садовый садовник посадить. дом домик домашний бездомный. мы мышка мышиный мышеловке. ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВодА, водИчка, вОдный, подвОдная, сАд, сАдик, садОвый, садОвник, посадИть, дОм, дОмик, домАшний, бездОмный, мЫ, мЫшка, мышИный, мышелОвке
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