Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний, расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты. Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?

Математика

Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний, расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты. Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?

Автор: Гость