Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний, расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты. Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?
Математика
Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний, расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты. Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?
Ответ(ы):
Гость:
Очень просто.Золотая шапка исполнит 5 желаний.
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