Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний, расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты. Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?

Математика
Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний, расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты. Сколько желаний она исполнит за это же время, расходуя на каждое желание по 3 минуты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень просто.Золотая шапка исполнит 5 желаний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите предложения раскрывая скобки почему слова пишутся в одних случаях слитно других раздельно аллея почти всплошную покрыта лужами
Ответить
Математика
Длина первой гирлянды 30 дм а длина второй 10дм какя длиней?
Ответить
Математика
Найди закономерность и определи следующее число. 3 6 4 8 6 12 10....
Ответить
Литература
План по чарльз диккенс 3 строфа,второй из духов
Ответить
Русский язык
В стороне от дороги в зелёной траве жил кузнечик музыкант. По вечерам он играл на скрипочке, а букашки танцевали под его музыку и веселились. Найди...
Ответить