В стороне от дороги в зелёной траве жил кузнечик музыкант. По вечерам он играл на скрипочке, а букашки танцевали под его музыку и веселились. Найдите слова с двумя безударными гласными в корне, подобрать проверочные слова.

Русский язык

В стороне от дороги в зелёной траве жил кузнечик музыкант. По вечерам он играл на скрипочке, а букашки танцевали под его музыку и веселились. Найдите слова с двумя безударными гласными в корне, подобрать проверочные слова.

Автор: Гость