В стороне от дороги в зелёной траве жил кузнечик музыкант. По вечерам он играл на скрипочке, а букашки танцевали под его музыку и веселились. Найдите слова с двумя безударными гласными в корне, подобрать проверочные слова.

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В стороне от дороги в зелёной траве жил кузнечик музыкант. По вечерам он играл на скрипочке, а букашки танцевали под его музыку и веселились. Найдите слова с двумя безударными гласными в корне, подобрать проверочные слова.
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Автор: Гость
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Гость:
Стороне 1 и 2 о стороны, сторонка. Вечерам 1 и 2 е вечер, вечерний.
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