Длина первой гирлянды 30 дм а длина второй 10дм какя длиней?
Математика
Длина первой гирлянды 30 дм а длина второй 10дм какя длиней?
Ответ(ы):
Гость:
Первая гирлянда длинней
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