Золото можно расплющить до толщины 0,1мкм. Поверхность какой площади можно покрыть листом золота массой 2г. (р=19,3*10в3 кг\м3-плотность золота(при температуре 20 градусов цельсия))
Физика
Золото можно расплющить до толщины 0,1мкм. Поверхность какой площади можно покрыть листом золота массой 2г. (р=19,3*10в3 кг\м3-плотность золота(при температуре 20 градусов цельсия))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность золота - 19,32 г/см³, поэтому объем 2 г золота равен2 / 19,32 = 0,1035 см³ . При толщине 0,1 мкм = 0,0001 мм = 10⁻⁵ см площадьлистка золота равна 0,1035 * 10⁵ = 10350 см², то есть больше, чем 1 м²
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