ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ РАССЧИТАН НА 500 ЧЕЛОВЕК. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 282 ВЗРОСЛЫХ, А ДЕТ??Й НА 58 МЕНЬШЕ. ОСТАНУТСЯ ЛИ В ЗАЛЕ СВОБОДНЫЕ МЕСТА?

Математика
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ РАССЧИТАН НА 500 ЧЕЛОВЕК. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 282 ВЗРОСЛЫХ, А ДЕТ??Й НА 58 МЕНЬШЕ. ОСТАНУТСЯ ЛИ В ЗАЛЕ СВОБОДНЫЕ МЕСТА?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 282-58=224 (ч) детей в зале 2. 282+224 =506 ( ч) детей и взрослых вместе 3. 506-500 = 6 (м) 6 мест не хватит в зале для публики в зале
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите с 10заданиеми 12 пожалуйста
Ответить
Биология
В связи с чем условия жизни водоемах более постоянной чем на поверхности земли
Ответить
Математика
Составьте сумму выражений -5.2-m и m+6.8 Упростите.
Ответить
Биология
Какие органы чувств развиты у рыб
Ответить
Математика
Помагите пожалуйста ребята номер2
Ответить