ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ РАССЧИТАН НА 500 ЧЕЛОВЕК. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 282 ВЗРОСЛЫХ, А ДЕТ??Й НА 58 МЕНЬШЕ. ОСТАНУТСЯ ЛИ В ЗАЛЕ СВОБОДНЫЕ МЕСТА?

Математика

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ РАССЧИТАН НА 500 ЧЕЛОВЕК. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 282 ВЗРОСЛЫХ, А ДЕТ??Й НА 58 МЕНЬШЕ. ОСТАНУТСЯ ЛИ В ЗАЛЕ СВОБОДНЫЕ МЕСТА?

Автор: Гость