ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ РАССЧИТАН НА 500 ЧЕЛОВЕК. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 282 ВЗРОСЛЫХ, А ДЕТ??Й НА 58 МЕНЬШЕ. ОСТАНУТСЯ ЛИ В ЗАЛЕ СВОБОДНЫЕ МЕСТА?
Математика
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ РАССЧИТАН НА 500 ЧЕЛОВЕК. НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 282 ВЗРОСЛЫХ, А ДЕТ??Й НА 58 МЕНЬШЕ. ОСТАНУТСЯ ЛИ В ЗАЛЕ СВОБОДНЫЕ МЕСТА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 282-58=224 (ч) детей в зале 2. 282+224 =506 ( ч) детей и взрослых вместе 3. 506-500 = 6 (м) 6 мест не хватит в зале для публики в зале
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