Зробити морфологiчний розбiр слiв:cвiтаэ,свiтилось,написано,писати.Дякую.
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Зробити морфологiчний розбiр слiв:cвiтаэ,свiтилось,написано,писати.Дякую.
Ответ(ы):
Гость:
Незнаю асооо незнаю асооо
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