Звуки_буквенный разбор Ногти Сполз Трещали Резкий Когти
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Звуки_буквенный разбор Ногти Сполз Трещали Резкий Когти
Ответ(ы):
Гость:
[Н о к т и] [С п о л с] [Т р и ш` а л` и] [Р е с к и и] [К о к т и]
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