Подобрать родственные слова с этими корнями ;1 группа- лес-, -вар-, вес, 2 группа -свет-,-звон-,-бел- 3группа -сказ- ,-лис-, -сол - СЛОВА : варенный, позвонить, засолка, перелесок,сказитель, побелить, весовой, беляк, письменны...
Русский язык
Подобрать родственные слова с этими корнями ;1 группа- лес-, -вар-, вес, 2 группа -свет-,-звон-,-бел- 3группа -сказ- ,-лис-, -сол - СЛОВА : варенный, позвонить, засолка, перелесок,сказитель, побелить, весовой, беляк, письменный, звоночек, заварка, высказать, надпись, солить, сварить , подсказывать, лесник, посветить, беленький, взвесить, звонкий, соленнный, написанный, лесной, рассвет, весы, лесочек, отвар, взвешенный, светильник, светильник, перезвон, побелка, светлячок, рассказ, перепись, соломка.
Ответ(ы):
Гость:
1)-лес,-вар,-вес :ВАРеный,переЛЕСок,ВЕСовой,заВАРка,сВАРить,ЛЕСник, взВЕСить,ЛЕСной,ВЕСы,ЛЕСочек,отвВАР,взВЕШенный. 2) -свет,-звон,-бел : ПоЗВОНить,поБЕЛить,БЕЛяк,ЗВОНочек,поСВЕТить, БЕЛенький,ЗВОНкий,расСВЕТ,СВЕТильник,переЗВОН,поБЕЛка, СВЕТлячок. 3) -сказ,-лис,-сол : ЗаСОЛка,СКАЗитель,выСКАЗать,СОЛить,подСКАЗывать, СОЛеный,расСКАЗ,СОЛомка. И ещё одна группа однокоренных слов - корень - ПИС ПИСьменный,надПИСь,наПИСанный,переПИСь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Два лыжника вышли из поселка одновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12км в час,а другой 10км в час.Через солько ч...
Математика
В магазин привезли714кг груш в первый день продали 5 седьмых всех груш а во второй 9 17мнадцатых сколько груш продали за 2 дня
Технология