Помогите алгебру пожалуйстаномер 525 буду очень благодарна

Алгебра
Помогите алгебру пожалуйстаномер 525 буду очень благодарна
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Посмотри,видно хорошо?
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