Звуко буквенный разбор слова друг .!.
Русский язык
Звуко буквенный разбор слова друг .!.
Ответ(ы):
Гость:
Друг - 1 слог, 4 звука, 4 буквы, 1 гласная, 3 согласных. д-[д]-согласный,твердый,парный по глухости,звонкий. р-[р]-согласный,твердый,не парная по глухости,звонкий,сонор. у-[у]-гласная,ударная. г-[к]-согласный,твердый,парный по звонкости,глухой. 4 буквы,4 звука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу на пошив 12 руьашек пошло 36 метров ткани. Сколько таких рубашек мо??но сшить из 54 метров?
Алгебра
Тетрадь стоит 40 рублей.Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 470 рублей после понижения цены на 25%?
Математика