Звуко буквенный разбор слова друг .!.

Гость: Гость:

Друг - 1 слог, 4 звука, 4 буквы, 1 гласная, 3 согласных. д-[д]-согласный,твердый,парный по глухости,звонкий. р-[р]-согласный,твердый,не парная по глухости,звонкий,сонор. у-[у]-гласная,ударная. г-[к]-согласный,твердый,парный по звонкости,глухой. 4 буквы,4 звука.