Место сражения, в котором отличился отряд спартанских воинов во главе с царем Лео??идом
История
Место сражения, в котором отличился отряд спартанских воинов во главе с царем Лео??идом
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ фермопильское ущелье.
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