Место сражения, в котором отличился отряд спартанских воинов во главе с царем Лео??идом

История
Место сражения, в котором отличился отряд спартанских воинов во главе с царем Лео??идом
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Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ  фермопильское ущелье.
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