Водителю легковой машины надо попасть из зареченска в ивантеевку не позже 7 часов вечера того же дня. во сколько ему надо встать в день выезда, если на все дела перед отъездом ему необходимо 90 минут, по дороге он собирается сд...

Математика

Водителю легковой машины надо попасть из зареченска в ивантеевку не позже 7 часов вечера того же дня. во сколько ему надо встать в день выезда, если на все дела перед отъездом ему необходимо 90 минут, по дороге он собирается сделать получасовую остановку на заправочной станции, а ехать будет со скоростью 80 км |ч

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