Водителю легковой машины надо попасть из зареченска в ивантеевку не позже 7 часов вечера того же дня. во сколько ему надо встать в день выезда, если на все дела перед отъездом ему необходимо 90 минут, по дороге он собирается сд...
Математика
Водителю легковой машины надо попасть из зареченска в ивантеевку не позже 7 часов вечера того же дня. во сколько ему надо встать в день выезда, если на все дела перед отъездом ему необходимо 90 минут, по дороге он собирается сделать получасовую остановку на заправочной станции, а ехать будет со скоростью 80 км |ч
Ответ(ы):
Гость:
) 800:80=10 (ч) время езды на машине2) 90+30=120(мин) - 2 часана все дела перед отездом и на остановку на заправке3) 10+2=12(ч) -время затраченое на все4) 19-12=7(Ч)Необходимо встать не позже 7 часов утра
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