Психология

Психология
Пересказ уроки французского от лица мальчика
Ответить
Психология
ПОМОГИТЕ С ЧЕРЧЕНИЕМ ПРОШУ Достройте вид слева на черчеже 6а Прошу С размерами и линиями,прошу
Ответить
Психология
Поэт говорит о морозе как живом существе почему киця олицетворение укажите ли творение стихотворение зимнее день
Ответить
Психология
Помогите пожалуйста,нужно начертить вид главный,вид слева и сверху
Ответить
Психология
3 задание. Кто сможет помочь ?
Ответить
Психология
Если что ни будь знаете на пишите
Ответить
Психология
начертите третий вид даю 40 баллов
Ответить
Психология
Начертите и найдите пожалуйста третий вид.
Ответить
Психология
10 баллов 1. Как называется изделие? 2. Какие изображения приведены на чертеже? 3. Из скольких деталей состоит изделие? Как называются детали ? Какова их форма? 4. Какие детали и как соединены между собой? Укажите особенности соединения деталей 5. Какая резьба нарезана на детали
Ответить
Психология
Опора состоит из плиты, имеющей форму прямоугольного параллелепипеда длиной 80 мм, шириной 50 мм и высотой 40 мм. Посередине меньших граней параллелепипеда выполнены прямоугольные пазы шириной 20 мм и высотой 10 мм. В центре верхней грани параллелепипеда стоит цилиндр диаметром 34 мм и высотой 30 мм. В центре опоры по оси просверлено сквозное вертикальное цилиндрическое отверстие диаметром 20 мм
Ответить
Психология
руководствуясь очертением видимой части поверхности детали на главном изображение выполните расрес.начертине вид сверху
Ответить
Психология
﻿﻿﻿Руководствуясь очертанием видимой части поверхности детали на главном изображении ,выполните разрез.Дочертите вид сверху﻿﻿
Ответить
Психология
Начертите вал показав все размеры. Мой вариант - 17 И d не 60, а 42. Нужно очень срочно, пожалуйста
Ответить
Психология
Чертеж детали 3-х видов по размерам.Срочно!
Ответить
Психология
Сделайте 2a пожалуйста
Ответить
Психология
1.Один из углов равнобедренного треугольника равен 96 градусов. Найдите два других угла треугольника
Ответить
Психология
напишите определения к терминам: 1. Окружность - 2. Овал - 3. Авоид - 4. Оси в аксонаметрии( схема построения)
Ответить
Психология
По данным чертежа найдите <1
Ответить
Психология
На чертеже а||в <1+<2=70°.Найти <3
Ответить
Психология
Вид сбоку пожалки!!!
Ответить
Психология
сос ребята помогите не понимаю надо дорисовать 3 вид
Ответить
Психология
пажалуста допоможіть кресленя потрібно накреслити болта м18 на 86 на формате А4
Ответить
Психология
Звуковая схема слова щенок
Ответить
Психология
HELP !!! Необходимо начертить эскизы 2х видов главного и сбоку(слева) с обозначениями резьб и разрезов, а также технический рисунок Главный вид на первом изображении
Ответить
Психология
Начертить эскиз 3х видов и технический рисунок Главный вид на последнем изображении
Ответить