Психология
Поэт говорит о морозе как живом существе почему киця олицетворение укажите ли творение стихотворение зимнее день
10 баллов 1. Как называется изделие? 2. Какие изображения приведены на чертеже? 3. Из скольких деталей состоит изделие? Как называются детали ? Какова их форма? 4. Какие детали и как соединены между собой? Укажите особенности соединения деталей 5. Какая резьба нарезана на детали
Опора состоит из плиты, имеющей форму прямоугольного параллелепипеда длиной 80 мм, шириной 50 мм и высотой 40 мм. Посередине меньших граней параллелепипеда выполнены прямоугольные пазы шириной 20 мм и высотой 10 мм. В центре верхней грани параллелепипеда стоит цилиндр диаметром 34 мм и высотой 30 мм. В центре опоры по оси просверлено сквозное вертикальное цилиндрическое отверстие диаметром 20 мм
руководствуясь очертением видимой части поверхности детали на главном изображение выполните расрес.начертине вид сверху
Руководствуясь очертанием видимой части поверхности детали на главном изображении ,выполните разрез.Дочертите вид сверху
1.Один из углов равнобедренного треугольника равен 96 градусов. Найдите два других угла треугольника
напишите определения к терминам: 1. Окружность - 2. Овал - 3. Авоид - 4. Оси в аксонаметрии( схема построения)
HELP !!! Необходимо начертить эскизы 2х видов главного и сбоку(слева) с обозначениями резьб и разрезов, а также технический рисунок Главный вид на первом изображении