Українська література

Українська література
важной чертой географического положения ... является его закрытостью какой океан?
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Українська література
Общая протяженность крупных рек и ручьёв в России?
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Українська література
Яка висота гори,якщо на поверхнi тиск становить 745 мм.рт.ст.,а на вершинi гори 540мм. рт.ст.?
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Українська література
На поверхнi землi атмосферный тиск становить 740 мм.рт.ст..Який тиск буде на висотi 500 м ?
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Українська література
В области, какой складчатости находятся горы Анды? а) докембрийской б) мезозойской в) палеозойской г) кайнозойской
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Українська література
На поверхні температура становить +2.Яка температура на висоті 4 кілометрів ?
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Українська література
Пн -4 Вт -5 Ср 1 Чт 6 Пт 3 Сб 6 Нд 2 обчислити середню температуру
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Українська література
Доказательством молодости Кавказских гор является: 1) сглаженность вершин 2) небольшая высота 3) рудные полезные ископаемые 4) высокие, остр...
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Українська література
Факторы, влияющие на размещение птицеводство? помогите пожалуйста!!!!!))
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Українська література
факторы формирования климата евразии
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Українська література
Дати визначення що таке хмари
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Українська література
дати визначення атмосферний тиск
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Українська література
Выберите характеристики реки оби: 1. Впадает в тихий океан 2. Обладает крупнейшим по площади бассейном 3. Исток-горы кавказ 4. Исток-горы Алта...
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Українська література
Более 80% территории западной сибири находится в области увлажнения: 1. Избыточного и достаточного 2. Избыточного 3. Достаточного 4. Недостато...
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Українська література
микрогосударства северной америки
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Українська література
В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные ? 1. Санкт Петербург 2. Мурманск 3. Норильск 4 Ростов на дону
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Українська література
Ребята очень важная работа Помогите пожалуйста
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Українська література
Сравните природные зоны Южной Америки И северной Америки В чем их сходство и различие
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Українська література
Проанализируйте политическую карту мира. Как вы думаете, почему Дания, не имеющая выхода к берегам Северного Ледовитого океана, притендует на свой ...
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Українська література
1)анализ изменения температуры в течение года Бергена
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Українська література
Этнос-это... Помогите пожалуйста с вопросом!
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Українська література
Каково назначение города Пермь
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Українська література
Города Урала. Проблемы района
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Українська література
в чем различие между национальным парком и ООПТ
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Українська література
найдите ошибку в перечне характеристик западной сибири
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