Українська література
В области, какой складчатости находятся горы Анды? а) докембрийской б) мезозойской в) палеозойской г) кайнозойской
Доказательством молодости Кавказских гор является: 1) сглаженность вершин 2) небольшая высота 3) рудные полезные ископаемые 4) высокие, остр...
Выберите характеристики реки оби: 1. Впадает в тихий океан 2. Обладает крупнейшим по площади бассейном 3. Исток-горы кавказ 4. Исток-горы Алта...
Более 80% территории западной сибири находится в области увлажнения: 1. Избыточного и достаточного 2. Избыточного 3. Достаточного 4. Недостато...
В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные ? 1. Санкт Петербург 2. Мурманск 3. Норильск 4 Ростов на дону
Проанализируйте политическую карту мира. Как вы думаете, почему Дания, не имеющая выхода к берегам Северного Ледовитого океана, притендует на свой ...