Сочинение А. Блок и «Стихи о Прекрасной Даме»

Прообразом цикла «Стихи о Прекрасной Даме», написанного в 1904 году, стала жена поэта Любовь Менделеева, она как Лаура для Петрарки, Беатриче для Данте стала олицетворением великой любви для А. Блока. Дневник поэта хранит записи его личной жизни, легшие в основу данного сборника. Во время прогулок по улицам Петербурга (1901-1902), к нему приходят видения, когда «Она» являлась ему, а он признает в ее образе «пленную Мировую Душу». Летом же 1901 года у этого образа «мистической страсти» Блока появляются реальные черты его подруги Л. Менделеевой. В этот период поэт создает одно из главных стихотворений данного цикла:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо

Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,

И молча жду,— тоскуя и любя. . .

Ее образ — это «Вечная Женственность», «Вечная Тайна» и «Душа мира», он представляет собой окрыленного любовью рыцаря, готового служить и поклоняться красоте «Прекрасной Дамы». Поэтический дневник Блока, который посвящен Прекрасной Даме, отражает взгляд молодого поэта на взаимоотношения со своей возлюбленной, а также мощь его поэзии и мистику восприятия бытия. Невидимые нити в сознании Блока переплели поклонение к женщине в реальном мире и к неземному созданию – Прекрасной Даме.

Ключ к разумению блоковской мистической символики лежит в учении и поэзии В. Соловьева. Стержневой тематикой цикла становится любовь, романтизирующая объединение души поэта с «мировой душой».