Бесприданница характеристика образа Паратова Сергея Сергеевича

Образ Паратова не столь интересенс точки зрения обывателей. Да, конечно, он полон пафоса, много наигранной удали. На самом деле элементарного эгоизма и расчетливости все-таки в нем больше. В произведении он выступает «блестящим барином», который очень азартен и имеет щедрую натуру. На самом деле, Паратов Сергей Сергеевич относится к тому типажу господ, которые под ликом роковых красавцев скрывают облик людей, которые находятся в постоянном поиске богатой кандидатуры. Претенденток, на которых можно выгодно жениться.

Лариса, которая нашла в Паратове привлекательные черты, не что иное, как наивное восприятие того, чего хочешь видеть. Те есть, она с удовольствием принимает желаемое за действительное. Сам А. Н. Островский назвал бы это элементарным позерством, которое рассчитано на то, что это подкупит наивных барышень. Даже такие девушки, как Лариса, как, оказывается, могут быть полезны. Именно для таких случаев, у Паратова всегда были в запасе красивые слова и «крылатые» фразы, чтобы впечатлять «прекрасных особ». Это просматривается в противоречивости слов и поступков Паратова. Скажите, зачем человеку с душой, которая тянется к прекрасному, веселому и легкому, так тяжко вздыхать и рассуждать о выгоде, которую не стоит пропускать ни в коем случае. Манера ведения разговора оставляет незабываемое впечатление, которое остается в результате общения с человеком благородного рода. Правда, то, как он холодно сообщает Ларисе о том, что он помолвлен и как цинично использует ее в своих собственных целях, выставляет его в свете маски двуличия.

Все свои поступки Паратов совершает с целью высмеять и унизить других. Он насмехается над Карандышевым и унижает Ларису, увозя ее с собой на теплоход во время проведения званого обеда в честь ее, как невесты Карандышева. Как мы понимаем, ничего положительного в этом образе, однозначно нет. Ему странным образом удается перемешать планы некоторых людей, до неузнаваемости изменить их настрой на будущее.

На самом деле его позерство прикрывает абсолютно пустого человека, не способного на какие-либо переживания и чувства. С одной стороны его могут понять такие, как Кнуров и Вожеватов, которые кроме холодного расчета жизнь мерять не могут.

От таких кавалеров, как Паратов не стоит ожидать порядочности, так как всю жизнь привыкли изображать благородство, а не проявлять его. Говорить о хороших поступках, а не совершать их. С другой стороны, на его уловки покупаются не только такие простушки, как Лариса. Не забывайте, что Паратов человек, находящийся в постоянном поиске выгоды. И по-другому вести себя не может, иначе будет выглядеть менее выгодно, чем другие.

Многие поступки говорят красноречивее его слов. Он достаточно хитер в отношении людей. Самое удобное в его поведении то, что он очень тонко понимает человеческую душу и может определить, что же именно беспокоит собеседника. При разговоре, он способен принимать сторону виновника разговора, приняв его правила игры. Он легко подстроится под настроение своего оппонента. Таких людей, как Паратов, как правило, на пьедестал ставит женщина, не важно – любящая, любимая или жертва этих чувств. Это они придумывают себе идеальные образы, которым поклоняются очень долго. Такой оказалась и Лариса, которая сотворила себе «кумира». Сама же, потом и поплатилась. Попалась в хорошо расставленные сети. О чувствах можно было бы говорить, но не с людьми, которые имеют свой капитал благодаря трезвому, холодному и расчётливому уму.

Такие люди очень часто даже не задумываются о последствиях, они преследуют свои интересы, прохаживаясь по судьбам и чувствам других людей, которых, кстати, могут считать за слабаков. Так что, за всем этим фарсом и пафосом вряд ли скрывается человек, который способен хотя бы на понимание.