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-0,4х - 1 и 0,4х-1 при х=3
Математика
-0,4х - 1 и 0,4х-1 при х=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0,4х - 1=-0,4*3-1=-1,2-1=-2,2 0,4х-1=0,4*3-1=1,2-1=0,2
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