Помогите пожалуста найти значение выражения ( 4,3+2,4/8) *3
Математика
Помогите пожалуста найти значение выражения ( 4,3+2,4/8) *3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,3+2,4/8)*3=13,8 1)2,4/8=0,3 2)4,3+0,3=4,6 3)4,6*3=13,8 Пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Выберите лишнее и объясните свой выбор: 1) Южный тропик, Северный полярный круг, географическая широта, экватор, меридиан. 2) Афанасий Никитин, М...
Обществознание
1) В Вашем понимании, кто такой лидер? 2) Назовите 3 основные качества, которыми, на В??ш взгляд, должен обладать лидер? 3) Чем отличается лидер от...