1) В Вашем понимании, кто такой лидер? 2) Назовите 3 основные качества, которыми, на В??ш взгляд, должен обладать лидер? 3) Чем отличается лидер от руководителя? 4) Как Вы считаете, лидерами рождаются или становятся? 5) Кто для...
Обществознание
1) В Вашем понимании, кто такой лидер? 2) Назовите 3 основные качества, которыми, на В??ш взгляд, должен обладать лидер? 3) Чем отличается лидер от руководителя? 4) Как Вы считаете, лидерами рождаются или становятся? 5) Кто для Вас является несомненным лидером?6)ваш возраст,пол,место работы(учебы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю,лидер-это человек,способный вести за собой других людей. Это человек, пользующийся доверием,авторитетом,уважением окружающих. Руководитель не участвует в работе чего-либо,а только руководит,а лидер сам участвует в работе и ведёт за собой других. Лидер должен обладать целеустремленностью,харизмой, коммуникабельностью. Несомненный лидер-тот,кто обладает всеми этими качествами. Как-то так :))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Укажите на карте соответствующими условными знаками (цветными стрелками) маршруты и даты плаваний Васко да Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магелл...
Українська мова
Биология
Какая особенность некоторых хвостатых амфибий позволяет им выживать в суровых условиях севера? а) тонкая голая кожа, покрытая слизью; б) дыха...