1) В Вашем понимании, кто такой лидер? 2) Назовите 3 основные качества, которыми, на В??ш взгляд, должен обладать лидер? 3) Чем отличается лидер от руководителя? 4) Как Вы считаете, лидерами рождаются или становятся? 5) Кто для...

Гость: Гость:

Я считаю,лидер-это человек,способный вести за собой других людей. Это человек, пользующийся доверием,авторитетом,уважением окружающих. Руководитель не участвует в работе чего-либо,а только руководит,а лидер сам участвует в работе и ведёт за собой других. Лидер должен обладать целеустремленностью,харизмой, коммуникабельностью. Несомненный лидер-тот,кто обладает всеми этими качествами. Как-то так :))