слово сонце в нем твердий приголосний звук

Українська мова
слово сонце в нем твердий приголосний звук
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да твердий приголосний звук !!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какая особенность некоторых хвостатых амфибий позволяет им выживать в суровых условиях севера? а) тонкая голая кожа, покрытая слизью; б) дыха...
Ответить
Литература
Профессия Савватия какой ответ на этот вопрос
Ответить
Русский язык
Задание для создания текста. Что такое доброта? План. 1. Понятие(мое понимание качества) Потвердим свою мысль примерами. 2. Один пример из лит...
Ответить
Алгебра
1/(x-1)(x-2)+1/(x-2)(x-3)+1/(x-3)(x-4)+1/(x-4)(x-5) Подскажите, как решать)
Ответить
Қазақ тiлi
Сделайте пожалуйста, срочнооо
Ответить