слово сонце в нем твердий приголосний звук
Українська мова
слово сонце в нем твердий приголосний звук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да твердий приголосний звук !!!
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