Какая особенность некоторых хвостатых амфибий позволяет им выживать в суровых условиях севера? а) тонкая голая кожа, покрытая слизью; б) дыхание легкими и кожей; в) зимовка в гниющих стволах упавших деревьев; г) образовани...

Биология

Какая особенность некоторых хвостатых амфибий позволяет им выживать в суровых условиях севера? а) тонкая голая кожа, покрытая слизью; б) дыхание легкими и кожей; в) зимовка в гниющих стволах упавших деревьев; г) образование антифризного глицерина в клетках.

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