Как будет по татарски лось и белка срочно а всё не надо писать я уже решил

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Как будет по татарски лось и белка срочно а всё не надо писать я уже решил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лось-сущ поши   белка сущ тиен
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