Как будет по татарски лось и белка срочно а всё не надо писать я уже решил
Другие предметы
Как будет по татарски лось и белка срочно а всё не надо писать я уже решил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лось-сущ поши белка сущ тиен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Укажите на карте соответствующими условными знаками (цветными стрелками) маршруты и даты плаваний Васко да Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магелл...
Українська мова
Биология
Какая особенность некоторых хвостатых амфибий позволяет им выживать в суровых условиях севера? а) тонкая голая кожа, покрытая слизью; б) дыха...