Укажите на карте соответствующими условными знаками (цветными стрелками) маршруты и даты плаваний Васко да Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магеллана. Продолжите маршрут кругосветного плавания после гибели Ф. Магеллана. Подпиш...

География
Укажите на карте соответствующими условными знаками (цветными стрелками) маршруты и даты плаваний Васко да Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магеллана. Продолжите маршрут кругосветного плавания после гибели Ф. Магеллана. Подпишите названия океанов, через которые проходили маршруты плаваний.
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Гость:
Не мог бы ты сфотографировать саму карту..
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