Укажите на карте соответствующими условными знаками (цветными стрелками) маршруты и даты плаваний Васко да Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магеллана. Продолжите маршрут кругосветного плавания после гибели Ф. Магеллана. Подпиш...

География

Укажите на карте соответствующими условными знаками (цветными стрелками) маршруты и даты плаваний Васко да Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магеллана. Продолжите маршрут кругосветного плавания после гибели Ф. Магеллана. Подпишите названия океанов, через которые проходили маршруты плаваний.

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