Почему правильно прибаутка, а не пребаутка ? какое правило ? и какой может быть при??ер ?
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Почему правильно прибаутка, а не пребаутка ? какое правило ? и какой может быть при??ер ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прибаутка , прибаутки, жен. (от баять) ( разг.). Поговорочное выражение, острое или забавное словцо, забавное сочетание слов, вставляемое в речь, рассказ. Говорить с прибаутками. Пересыпать речь прибаутками. пример прибаутки. Петя Петя Петушок, Петя-красный гребешок, По дорожке он пошел И копеечку ношел, Купил себе сапожки, А курочке сережки
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