1.2-2 1/2- 3 1/3 +5.6 - (-2.1)
Математика
1.2-2 1/2- 3 1/3 +5.6 - (-2.1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2 - 2 1/2 - 3 1/3 + 5,6 - ( - 2,1 ) = ( 1,2 + 5,6 + 2,1 ) - ( 2 3/6 + 3 2/6 ) = 8,9 - 5 5/6 = 8 9/10 - 5 5/6 = 8 54/60 - 5 50/60 = 7 114/60 - 5 50/60 = 2 64/60 = 3 4/60 = 3 1/15
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