10 слов с сффиксом ств,ист,тель,чив,лив,ев.
Русский язык
10 слов с сффиксом ств,ист,тель,чив,лив,ев.
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Гость:
Заносчивый, заботливый, плюшевый, преподаватель, активист, гитарист, машинист, путеводитель, находчивый, обидчивый.
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