Помогите!! математика 3 а класс В цирковом представлении было 3 собачки а голубей в 4 раза больше На сколько больше голубей чем собачек?

Математика
Помогите!! математика 3 а класс В цирковом представлении было 3 собачки а голубей в 4 раза больше На сколько больше голубей чем собачек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4 12(г.) 12-3 9(р.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Подскажите плиз, как решить этот пример(знаю лёгкий,и там получается 274,но я не зна?? после скобок какое действие,подскажите пожалйста) 256 + 144 ...
Ответить
Математика
Ваня выше Пети на 4 см, но ниже Коли на 2 см.Юра выше Коли на 1 см.Кто из ребят самый высокий?
Ответить
Математика
Найдите все двузначные числа, каждое из которых равно неполному квадрату суммы его цифр (неполный квадрат суммы чисел a и b равен a^2+ab+b^2).
Ответить
Русский язык
Помогите сжать текст 116 упр. О чем говорится в тексте, какова его тема? Что значит п??рядочный человек , по мнению Яковлевна ? ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ПРОС...
Ответить
Математика
Найдите НОД если а равно 2 умножить на 3 умножить на 7 умножить на 13 б равно 3 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 13
Ответить