Помогите!! математика 3 а класс В цирковом представлении было 3 собачки а голубей в 4 раза больше На сколько больше голубей чем собачек?
Математика
Помогите!! математика 3 а класс В цирковом представлении было 3 собачки а голубей в 4 раза больше На сколько больше голубей чем собачек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*4 12(г.) 12-3 9(р.)
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