Помогите!! математика 3 а класс В цирковом представлении было 3 собачки а голубей в 4 раза больше На сколько больше голубей чем собачек?

Математика

Помогите!! математика 3 а класс В цирковом представлении было 3 собачки а голубей в 4 раза больше На сколько больше голубей чем собачек?

Автор: Гость