Подскажите плиз, как решить этот пример(знаю лёгкий,и там получается 274,но я не зна?? после скобок какое действие,подскажите пожалйста) 256 + 144 : (16-8)=274
Математика
Подскажите плиз, как решить этот пример(знаю лёгкий,и там получается 274,но я не зна?? после скобок какое действие,подскажите пожалйста) 256 + 144 : (16-8)=274
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала выполняешь то, что в скобках. Потом 144 делишь на полученное число ( в скобках). После этого к 256 прибавляешь то, что получил при делении
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