Подскажите плиз, как решить этот пример(знаю лёгкий,и там получается 274,но я не зна?? после скобок какое действие,подскажите пожалйста) 256 + 144 : (16-8)=274

Математика
Подскажите плиз, как решить этот пример(знаю лёгкий,и там получается 274,но я не зна?? после скобок какое действие,подскажите пожалйста) 256 + 144 : (16-8)=274
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала выполняешь то, что в скобках. Потом 144 делишь на полученное число ( в скобках). После этого к 256 прибавляешь то, что получил при делении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ваня выше Пети на 4 см, но ниже Коли на 2 см.Юра выше Коли на 1 см.Кто из ребят самый высокий?
Ответить
Математика
Найдите все двузначные числа, каждое из которых равно неполному квадрату суммы его цифр (неполный квадрат суммы чисел a и b равен a^2+ab+b^2).
Ответить
Русский язык
Помогите сжать текст 116 упр. О чем говорится в тексте, какова его тема? Что значит п??рядочный человек , по мнению Яковлевна ? ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ПРОС...
Ответить
Математика
Найдите НОД если а равно 2 умножить на 3 умножить на 7 умножить на 13 б равно 3 умножить на 3 умножить на 3 умножить на 13
Ответить
География
Что относится к внутренним силам земли
Ответить