Ваня выше Пети на 4 см, но ниже Коли на 2 см.Юра выше Коли на 1 см.Кто из ребят самый высокий?
Математика
Ваня выше Пети на 4 см, но ниже Коли на 2 см.Юра выше Коли на 1 см.Кто из ребят самый высокий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юра , так как Ваня выше Пети но ниже коли , а Юра выше коли . Значит юра 1, коля2 , ваня 3 , с петя 4
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