Найдите все двузначные числа, каждое из которых равно неполному квадрату суммы его цифр (неполный квадрат суммы чисел a и b равен a^2+ab+b^2).
Математика
Найдите все двузначные числа, каждое из которых равно неполному квадрату суммы его цифр (неполный квадрат суммы чисел a и b равен a^2+ab+b^2).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10a+b=a^2+ab+b^2 Подставляем разные а от 1 до 9. Например, если а=1, то получится 10+b=1+b+b^2 b^2=9; b=3. 13=1^2+1*3+3^2=1+3+9 Тоже самое для остальных. a=2; 20+b=4+2b+b^2 b^2+b-16=0 Это уравнение целых корней не имеет. Точно также с остальными а Получается 63=6^2+6*3+3^2=36+18+9 91=9^2+9*1+1^2=81+9+1 Ответ: 13, 63, 91
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