Помогите сжать текст 116 упр. О чем говорится в тексте, какова его тема? Что значит п??рядочный человек , по мнению Яковлевна ? ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ПРОСТО СЖАТЬ ТЕКСТ

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Помогите сжать текст 116 упр. О чем говорится в тексте, какова его тема? Что значит п??рядочный человек , по мнению Яковлевна ? ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ПРОСТО СЖАТЬ ТЕКСТ

Автор: Гость